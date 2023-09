La Chine, deuxième économie mondiale, ne cesse de démontrer sa volonté de réduire sa dépendance au dollar américain. Un signe manifeste de cette ambition est la prolongation, pour le dixième mois consécutif, du programme d'achat d'or par la banque centrale chinoise. Cette démarche vise à affaiblir la suprématie du dollar dans l'économie mondiale, une tendance qui suscite de vifs débats parmi les économistes et les experts financiers.

Les données du mois d'août ont révélé une baisse de 1,38 % des réserves de change de la Chine par rapport au mois précédent, atteignant ainsi le niveau le plus bas depuis le début de l'année, à hauteur de 3,16 billions de dollars. Cependant, dans le même laps de temps, la Chine a accru ses réserves d'or de 930 000 onces, équivalant à 29 tonnes supplémentaires. Ce geste a porté le stock total d'or de la Chine à 69,62 millions d'onces, soit environ 2,165 tonnes. Une augmentation substantielle de 5,95 millions d'onces, soit 217 tonnes, depuis novembre 2022.

Cette accumulation d'or s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour affaiblir la prépondérance du dollar américain dans les échanges mondiaux et réduire sa dépendance à l'égard de cette monnaie de réserve internationale. Les économistes considèrent cette stratégie comme une tentative de la Chine de prendre une position plus forte sur la scène économique mondiale.

Il est important de noter que la Chine n'est pas la seule à renforcer ses avoirs en or. Selon un rapport du World Gold Council publié en mai, 62 % des banques centrales prévoient d'augmenter la part de l'or dans leurs réserves au cours des cinq prochaines années. Ce mouvement de diversification des réserves en or est de plus en plus répandu parmi les pays.

Ces dernières années, la Chine et de nombreux autres pays ont intensifié leurs efforts pour réduire leur dépendance au dollar américain dans le commerce international et les investissements. Cette tendance s'est accélérée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions américaines à l'encontre de Moscou ayant incité de nombreux pays à envisager sérieusement la dédollarisation. En effet, si une monnaie autre que le dollar dominait les échanges mondiaux, les États-Unis ne pourraient pas aussi facilement imposer des sanctions économiques.

Dans une note récente, les analystes de Lombard ont souligné que le statut de réserve du dollar confère aux États-Unis une influence politique, économique et commerciale considérable. La "militarisation du dollar" est l'une des raisons pour lesquelles des pays comme la Russie, la Chine et d'autres membres des BRICS cherchent activement une alternative au dollar américain.