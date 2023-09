Dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) féminine Maroc 2024, les Amazones du Bénin affronteront le 22 septembre 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa, les Léopards dames de la République démocratique du Congo (Rdc). Pour ce faire, la sélection nationale féminine du Bénin se prépare activement. A part le match Rdc # Bénin, il y aura pour ce premier tour des éliminatoires de la Can féminine Maroc 2024, les rencontres Sénégal # Mozambique, Soudan du Sud # Egypte, Nigéria # Sao Tomé-et-Principe, Cap-Vert # Libéria ,Algérie # Ouganda,Ghana # Rwanda et Togo # Djibouti.

Précisons que le vainqueur de la confrontation Rdc # Bénin affrontera la Guinée équatoriale ou la Libye au tour suivant. Quant au vainqueur de la rencontre Cameroun #Kenya, il croisera les crampons au 2ème tour avec le vainqueur de Gabon # Botswana et le vainqueur de l’affiche Tunisie # Niger va rencontrer au tour suivant le gagnant de Guinée Bissau # Congo. Il faut rappeler que la Can féminine a été créée en 1991 par la Confédération africaine de football (Caf) et sera à sa 15ème édition au en 2024. Sur les 14 éditions, le Nigéria a, à lui tout seul, raflé 11 titres prenant ainsi un grand écart sur la Guinée Équatoriale qui le suit avec 2 titres et l’Afrique du Sud avec 1 titre.