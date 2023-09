La récente biographie d'Elon Musk par Walter Isaacson a dévoilé des informations intrigantes sur les projets en cours chez Tesla. Tandis que l'industrie automobile et le grand public spéculent sur une Tesla plus abordable, le modèle à 25 000 dollars, Musk semble focalisé sur une vision tout autre : celle du Robotaxi. Selon le livre, cette innovation est la pierre angulaire de son projet de transformer radicalement le monde du transport.

Elon Musk est réputé pour ses ambitions démesurées, allant de la colonisation de Mars aux tunnels hyperloop. Pourtant, la biographie révèle que le projet qui l'obsède le plus actuellement n'est pas un véhicule spatial ou un moyen de transport à haute vitesse. C'est le Robotaxi. Cette invention, selon lui, "va tout transformer" et pourrait propulser Tesla à une valorisation de dix milliards d'euros. Musk est tellement déterminé qu'il exerce une pression constante sur ses équipes pour faire avancer ce projet.

Des idées audacieuses, mais risquées

La vision de Musk pour le Robotaxi ne manque pas d'audace. Il envisage des véhicules dépourvus de volant, de pédales et même de rétroviseurs, entièrement basés sur le système FSD (Full Self-Driving) de Tesla. Cependant, ses collaborateurs les plus proches le rappellent souvent à l'ordre en évoquant des aspects pratiques et réglementaires. Par exemple, bien que les lois américaines pourraient un jour permettre un tel véhicule, il est moins sûr que cela soit le cas au niveau international. Cela a conduit à des compromis, tels que l'ajout d'un volant et de pédales au Robotaxi pour des raisons de conformité.

Alors que le projet du Robotaxi absorbe presque toute l'attention de Musk, la notion d'une Tesla plus abordable semble reléguée au second plan. Ce n'est pas tant que Musk ne voit pas la valeur de rendre les véhicules électriques plus accessibles; c'est plutôt qu'il estime que l'avènement du Robotaxi rendrait une telle voiture obsolète. Ce point de vue contraste avec celui de Franz von Holzhausen, le designer de Tesla, qui croit fermement que la croissance future de l'entreprise nécessite un modèle plus abordable.

Une plateforme partagée comme solution ?

Franz von Holzhausen propose une idée ingénieuse pour concilier ces deux visions: créer une plateforme commune entre le Robotaxi et la Tesla à 25 000 dollars. Selon lui, un tel compromis permettrait à la fois de révolutionner le transport avec le Robotaxi et de démocratiser l'accès aux véhicules électriques. Ce serait un moyen de satisfaire les attentes de croissance sans sacrifier l'innovation. Bien que Musk n'ait pas été immédiatement séduit, il semble gagner en enthousiasme face à cette proposition.

Le portrait qui émerge de cette biographie est celui d'un Elon Musk en quête perpétuelle de révolution, non seulement pour Tesla mais pour la société dans son ensemble. Bien que l'idée d'une Tesla plus abordable reste en suspens, il est clair que Musk voit le Robotaxi comme le véhicule de transformation de l'entreprise et du monde. Les défis restent nombreux, tant d'un point de vue technologique que réglementaire, mais si quelqu'un peut faire de cette vision une réalité, c'est bien Elon Musk.