Mick Jagger, l'icône légendaire du rock, est non seulement célèbre pour sa carrière musicale exceptionnelle avec les Rolling Stones, mais il est également connu pour sa philosophie sur la richesse et la façon dont il envisage de la transmettre à ses huit enfants. À 80 ans, Mick Jagger reste un musicien dynamique et inspirant, mais il a récemment fait sensation en déclarant qu'il n'a pas l'intention de partager sa fortune de 500 millions de dollars avec sa progéniture. Cette affirmation a suscité l'intérêt des médias et du public, car elle va à l'encontre de l'idée commune selon laquelle les parents riches laissent souvent des héritages substantiels à leurs enfants.

Le chanteur a exprimé son point de vue dans une interview avec le Wall Street Journal, expliquant qu'il ne prévoit pas de vendre l'inventaire musical des Rolling Stones post-1971. Au lieu de cela, il estime que cet argent devrait être consacré à des œuvres caritatives plutôt qu'à ses enfants. Sa déclaration selon laquelle "les enfants n'ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre" a été faite avec une pointe d'humour, mais elle révèle également sa conviction que l'argent peut être mieux utilisé ailleurs pour faire le bien dans le monde.

Mick Jagger a huit enfants issus de différentes relations. Son aînée, Karis, âgée de 52 ans, est le fruit de sa liaison avec Marsha Hunt en 1970. En 1971, il épousa Bianca Jagger, avec qui il eut une fille nommée Jade, aujourd'hui âgée de 51 ans. Par la suite, Jagger a été marié à Jerry Hall de 1990 à 1997, et ils ont eu quatre enfants ensemble : Elizabeth (39 ans), Georgia May (31 ans), James (38 ans) et Gabriel (25 ans). Sa vie amoureuse n'a pas été statique, et il a également eu des enfants en dehors de ses mariages.

En 1999, avec le mannequin Luciana Morad Gimenez, il a accueilli son fils Lucas, âgé de 24 ans aujourd'hui. Plus récemment, en 2016, son fils le plus jeune, Deveraux, âgé de 6 ans, est né de sa relation avec sa petite amie Melanie Hamrick. La décision de Mick Jagger de ne pas laisser sa fortune à ses enfants est un choix personnel qui suscite des débats sur la responsabilité des parents riches envers leur progéniture.