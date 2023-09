La situation politique au Gabon a pris un tournant inattendu il y a deux jours lorsque des militaires ont annoncé avoir mis fin au régime d'Ali Bongo. L'annonce, faite à la télévision gabonaise après la déclaration de la victoire d'Ali Bongo, a suscité, dans un premier temps, une grande confusion à la fois au sein du pays et à l'international. Après l'incertitude, les choses semblent aller très vite. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, est monté au créneau pour faire ses premières annonces.

Suite à la soumission de 13 propositions concrètes par la Fédération des entreprises du Gabon, le général Nguema a affirmé qu'il en retiendrait quatre pour mise en œuvre immédiate. Ces mesures s'inscrivent dans un effort manifeste de lutter contre les inégalités et la précarité afin de réduire la fracture sociale qui existe au Gabon. Les propositions retenues visent principalement à assainir les finances du pays.

La première concerne le règlement de la dette intérieure, malgré les irrégularités du passé. Deuxièmement, le général souhaite restaurer la journée comptable du trésor pour mettre un terme aux "petites combines entre copains et coquins". Troisièmement, il entend faire appel systématiquement au système bancaire pour financer les projets, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le Gabon. Enfin, et peut-être le plus significatif pour le citoyen moyen, il veut placer sous gestion du secteur privé les deux caisses, la CNSS et la CNAMGS, dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des retraités gabonais.

La route qui attend le Gabon semble encore incertaine. Néanmoins, les intentions du président de la transition montrent une volonté de réformer, d'assainir et de prendre des mesures pour le bien-être des Gabonais. Toutefois, l'opposition semble déjà s'organiser pour réclamer le fauteuil présidentiel. Certains reprochent à l'armée d'avoir choisi la transition au lieu de recompter simplement les voix. Les prochaines semaines seront décisives pour la suite des évènements.