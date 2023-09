Nassef Sawiris, l'homme le plus riche d'Égypte et l'un des milliardaires les plus en vue d'Afrique, a récemment été au centre de l'attention financière en raison de la perte significative de sa fortune. En seulement cinq jours, sa valeur nette a chuté de plus de 100 millions de dollars, une baisse considérable qui a captivé l'attention du public et des médias. Selon l'indice Bloomberg Billionaires, qui scrute minutieusement la richesse des 500 personnes les plus riches du monde, la fortune de Sawiris a connu une dégringolade impressionnante de 103 millions de dollars en seulement cinq jours.

Cela équivaut à une perte quotidienne moyenne de 20,6 millions de dollars depuis le 16 septembre. Une telle variation de richesse est remarquable, même pour un milliardaire de sa stature. Actuellement, la fortune de Nassef Sawiris s'élève à environ 7,51 milliards de dollars, comparée à 7,67 milliards de dollars le 16 septembre. Cette réduction substantielle de sa richesse peut être attribuée à la baisse de la valeur de ses investissements diversifiés.

Parmi les éléments notables de cette décroissance figurent une baisse de 6 millions de dollars de sa participation de 5 % dans le fabricant multinational de matériaux spéciaux coté en bourse, Arkema SA et une diminution de 2 millions de dollars de sa participation dans Aston Villa FC . Une part significative de la richesse de Nassef Sawiris , l'homme le plus fortuné d'Egypte, provient de sa participation majoritaire de 38,8 % dans la société néerlandaise OCI NV, leader dans la production d'engrais.

De plus, il détient une participation de six pour cent dans le géant international des vêtements de sport, Adidas AG, bien que cette participation ait également perdu 50 millions de dollars en valeur. Il est à noter que Nassef Sawiris détient 39 % d'OCI, un important producteur d'engrais basé aux Pays-Bas, résultant de la scission de l'entreprise d'origine de sa famille, Orascom Construction. OCI a généré un chiffre d'affaires impressionnant de 6,3 milliards de dollars en 2021. Parmi ses autres actifs figurent une participation de 7 % dans Adidas et des parts dans Arkema SA, un fabricant français de matériaux spéciaux.

Il est important de préciser que bien que Nassef Sawiris ait connu une récente perte de 103 millions de dollars en seulement cinq jours, il reste l'homme le plus riche d'Égypte et occupe la quatrième place parmi les individus les plus riches d'Afrique. Sa diversification d'investissements, notamment dans les secteurs de l'agrochimie, de la construction et du sport, continue de jouer un rôle clé dans la gestion de sa fortune.