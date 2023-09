Le jeudi 31 août 2023, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a dévoilé à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou la liste de 25 joueurs qui, dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023, affronteront les Mambas du Mozambique le 09 septembre 2023 à Maputo. Sur cette liste, le technicien franco-allemand n’a pas encore une fois fait appel à Mickaël Poté. La non convocation de l’ancien joueur de l’OGC Nice l’a mis en colère. Il l’a exprimé le vendredi 1er septembre 2023 sur sa page Facebook.

« Plus besoin d’être meilleur buteur béninois à l’étranger en activité ou tout simplement avoir un club pour pouvoir rejoindre notre belle équipe nationale... », a -t-il laissé entendre avant de rappeler qu' «après avoir été champion dans son ancien club Mağusa Türk Gücü et 2è meilleur buteur du championnat avec 24 réalisations, qu’il a été transféré cet été au club de Miracle Karşıyaka Spor Kulübü toujours, en 1ere Division Nord Chypriote... ». Il est à préciser que le joueur a supprimé sur sa page Facebook ce message qu’il a posté. Rappelons qu’à 39 ans, Mickaël Poté a joué 69 matchs avec le Bénin et a marqué 10 buts.