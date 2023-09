Dans un contexte de durcissement de ton sur le port obligatoire du voile en Iran, un an après le décès de Mahsa Amini, la compagne de Ebrahim Raïssi est montée au créneau pour se prononcer sur cette situation. A la faveur d’une interview accordée au média américain Newsweek, Jamileh Alamolhoda est revenue sur la tradition dans son pays, le rôle de la femme et n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur « le féminisme occidental ».

Pour elle, les États-Unis ainsi que d’autres puissances tenteront en vain d’exporter leurs valeurs vers un pays dans lequel, selon elle, les femmes jouissaient déjà de tous les droits dont elles n'auraient jamais besoin. « Le mouvement féministe d’autres régions du monde n’a pas non plus trouvé son chemin en Iran, et cela est principalement dû au fait qu’il est enclin à la violence », a confié à Tom O'Connor, la compagne du président iranien.

« À l’opposé, les femmes iraniennes préfèrent la tranquillité plutôt que d’être exposées à la violence à travers l’approche féministe. C'est la différence frappante entre les deux éléments », a-t-elle poursuivi dans son intervention, tout en martelant qu’en Iran, la femme joue un rôle « crucial dans la famille et dans la société ». Rappelons que ces déclarations de la première dame interviennent un an après le décès de la jeune étudiante Mahsa Amini.

Elle est décédée après quelques jours de garde à vue pour n’avoir pas respecté des protocoles vestimentaires conservateurs pour les femmes. Cette situation a déclenché une vague de protestations contre l'administration du président Ebrahim Raïssi. Les autorités iraniennes, pour leur part, pointent un doigt accusateur contre les États-Unis qui seraient aux manettes.