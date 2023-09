La valeur nette du célèbre milliardaire américain Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'un des hommes les plus riches du monde, a récemment connu une secousse majeure. En l'espace d'une seule journée, sa fortune personnelle a été amputée de 5 milliards de dollars, un chiffre qui peut sembler astronomique pour la plupart d'entre nous. Mais comment en est-il arrivé là ?

Tout a commencé lorsque la Federal Trade Commission (FTC) a décidé d'engager des poursuites contre Amazon pour des pratiques commerciales anticoncurrentielles présumées. Cette décision a eu un impact immédiat sur la valeur nette de Bezos, faisant chuter sa fortune de manière significative. Il est important de noter que la FTC n'a pas mâché ses mots en accusant Amazon d'utiliser des tactiques "punitives et coercitives" pour maintenir sa domination sur le marché. L'effet de cette annonce s'est rapidement fait sentir sur le marché boursier.

Les actions d'Amazon ont chuté de 4 % en une journée, et elles ont continué à décliner, baissant encore de 0,5 % au début de la séance suivante. En conséquence, la capitalisation boursière d'Amazon a fondu de 55 milliards de dollars, ce qui est plus que la valeur totale de sociétés emblématiques comme Ford. Pour comprendre l'ampleur de cette baisse, il est essentiel de savoir que la fortune personnelle de Jeff Bezos est fortement liée à la performance d'Amazon. Il possède environ 990,5 millions d'actions de la société, ce qui signifie que sa richesse est directement affectée par les mouvements du marché.

Lorsque la valeur d'Amazon diminue, sa propre fortune en prend un coup, comme cela s'est produit récemment. Pourtant, malgré cette perte spectaculaire, il est important de noter que la valeur nette de Bezos reste en hausse cette année. Elle a augmenté de plus de 40 milliards de dollars, atteignant environ 150 milliards de dollars. Cette ascension impressionnante est principalement due à la croissance continue du cours des actions d'Amazon. Cette société est au cœur de l'économie numérique mondiale et continue de prospérer malgré les turbulences récentes.

Jeff Bezos n'est pas le seul milliardaire technologique à bénéficier de cette tendance à la hausse. Il fait partie d'un groupe plus vaste de magnats de la technologie qui ont vu leur fortune grimper en flèche grâce à la demande croissante pour les actions liées à l'intelligence artificielle. Cette technologie joue un rôle de plus en plus central dans nos vies, et les investisseurs affluent vers les entreprises qui en sont à la pointe.