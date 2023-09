Au cœur de la révolution de l'électromobilité, la Chine se démarque non seulement par sa croissance rapide, mais aussi par l'avance significative qu'elle a prise sur les marques traditionnelles occidentales notamment les marques françaises emblématiques. Le constructeur chinois BYD, malgré son jeune âge (deux décennies d'existence), surpasse largement les marques centenaires françaises comme Peugeot, Citroën et Renault, qui ne figurent même pas dans le top 10 mondial des ventes de véhicules. Cet écart, qui s'élargit à grande vitesse, souligne la transformation rapide du paysage automobile mondial et le déclin relatif de la puissance française dans ce secteur.

Cela dit, ce n'est pas seulement BYD qui illustre cette tendance. Xiaomi, une entreprise connue pour ses téléphones mobiles, s'apprête à pénétrer le marché des voitures électriques. Les innovations annoncées, en particulier dans le domaine de la recharge rapide, suggèrent que le géant technologique pourrait surpasser même les leaders mondiaux comme Tesla sur ce plan.

Le marché français pris d'assaut

Pendant ce temps, en France, le MG ZS EV, un SUV électrique du géant chinois SAIC, a fait une percée remarquable. Proposé à un prix abordable, il a réussi à se classer parmi les dix véhicules électriques les plus vendus en France, renforçant l'idée que la Chine est non seulement en avance, mais est aussi capable de rivaliser sur le territoire historiquement dominé par les marques françaises.

Le partenariat stratégique entre Volkswagen et Xpeng renforce davantage cette perspective. L'investissement massif de l'un des constructeurs automobiles les plus établis au monde dans une startup chinoise témoigne de l'acceptation et de la reconnaissance de la domination croissante de la Chine dans le secteur.

Un plan global

Ces avancées successives soulignent un point crucial : la Chine n'est pas seulement en train de rattraper l'Occident; elle est en train de le surpasser. L'absence notable des marques françaises historiques du top 10 mondial, juxtaposée à la montée fulgurante des entreprises chinoises, symbolise cet écrasement.

L'ascension de la Chine dans l'électromobilité est à la fois impressionnante et inévitable. Alors que les constructeurs français cherchent à se repositionner dans un paysage en mutation, la Chine, avec son mélange d'innovation, de stratégie et d'ambition, semble déterminée à mener le peloton mondial. Les géants de l'automobile, qu'ils soient français ou d'autres nationalités, feraient bien de prendre note et de s'adapter à cette nouvelle réalité.