La situation diplomatique entre la France et le Niger s'est considérablement détériorée depuis le coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Récemment, Emmanuel Macron, le président de la République française, a confirmé lors d'un déplacement en Bourgogne que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, est pris en "otage" par les militaires au pouvoir. Selon le président, l'ambassadeur et d'autres membres du personnel diplomatique sont confinés à l'ambassade de France au Niger, sans possibilité de s'alimenter convenablement, se nourrissant uniquement de "rations militaires".

En août, les militaires au pouvoir au Niger avaient ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France après que Paris a refusé de se conformer à un ultimatum exigeant son départ. Macron a affirmé que la France continue de s'opposer à cette expulsion, faisant valoir que le gouvernement militaire n'a pas l'autorité pour poser une telle exigence. L'ambassadeur Itté est désormais considéré comme "persona non grata", avec des restrictions sur son mouvement et son accès à la nourriture. "Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France", a déclaré le chef de l'Etat français.

Ce que Macron compte faire

Macron a souligné qu'il continuera à discuter de la situation avec le président Mohamed Bazoum, qu'il considère toujours comme le dirigeant légitime du Niger. Les deux leaders sont engagés dans un dialogue quotidien selon le président français, cherchant une solution pour résoudre ce qui pourrait être une crise diplomatique de plus grande envergure. Le président français a suggéré que tout redéploiement des forces françaises présentes au Niger serait effectué uniquement à la demande de Bazoum.

Cet incident survient dans un contexte plus large de relations tendues entre la France et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier concernant la présence militaire française dans la région. Le Mali et le Burkina ont déjà expulsé les forces françaises de leur territoire. Le nouveau régime militaire au Niger a déjà exprimé son désir d'un "départ rapide" des quelque 1.500 militaires français actuellement présents dans le pays, remettant en question les accords de coopération militaire entre les deux nations.

Face à cette situation complexe et potentiellement dangereuse, Macron semble opter pour un entêtement, s'appuyant sur des discussions constantes avec le président Bazoum. La France semble déterminée à maintenir sa position, tout en cherchant des solutions négociées qui respectent l'autorité que Paris considère comme légitime au Niger. Une situation qui n'est pas du tout tenable selon certains analystes. Le sort de l'ambassadeur Sylvain Itté demeure incertain.