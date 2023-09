Depuis le coup d'État qui a renversé l'ex-président Mohamed Bazoum, la situation au Niger continue d'occuper une place prépondérante sur la scène internationale. Il y a quelques heures, le régime militaire au pouvoir a fait un pas supplémentaire en interdisant son espace aérien aux avions français, y compris ceux de la flotte d’Air France. Cette décision survient après que le Niger a rouvert son espace aérien aux vols commerciaux, qui était fermé pendant près d’un mois.

Suite à cette interdiction, la compagnie Air France a affirmé à l'AFP qu'elle ne survolait pas l’espace aérien du Niger. Par ailleurs, la compagnie a suspendu depuis le 7 août ses vols à destination de Niamey, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cette décision du régime militaire au Niger ajoute une couche de complexité aux relations internationales déjà tendues dans la région.

Tensions à l'ONU

Ces tensions s'observent également sur le plan international, où les autorités du Niger ont exprimé des difficultés à participer à la 78ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon l'armée nigérienne, Antonio Guterres, chef des Nations unies, aurait entravé leur participation, ce qui a été démenti par le bureau de l’ONU, mettant en lumière les complications diplomatiques entourant la crise.

À cette même Assemblée générale de l’ONU, le Togo, par l’intermédiaire de son Ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a manifesté son opposition à la guerre au Niger. M. Dussey a rappelé le rôle de médiateur du Togo dans plusieurs conflits africains et son abstention de toute agression envers ses voisins depuis son indépendance en 1960. L'interdiction de l'espace aérien nigérien aux avions français et les tensions à l'Assemblée générale de l'ONU reflètent la complexité de la situation au Niger. Les développements futurs seront déterminants pour comprendre comment la communauté internationale, les entreprises et les pays voisins agiront face à ce climat politique incertain et quelles seront les répercussions pour le peuple nigérien.