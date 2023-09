Selon un communiqué officiel du Gouvernement de Transition du Mali en date du 7 septembre 2023, le bateau "TOMBOUCTOU" ainsi qu'une position des Forces Armées Maliennes à Bamba, dans la région de Gao, ont été attaqués. L'acte aurait été revendiqué par le "Groupe de Soutien à l'islam et aux Musulmans". Le bilan provisoire fourni par le communiqué mentionne la mort de 49 civils et 15 militaires. Des blessés sont également signalés, tout comme des dommages matériels infligés au bateau.

Toujours selon le communiqué officiel, suite à ces événements, une opération aéroterrestre des Forces Armées Maliennes a été menée, aboutissant à la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes. Les autorités ont également pris des mesures pour évacuer tous les passagers et les blessés de la zone d'attaque.

Les lieux font actuellement l'objet d'opérations de ratissage et de surveillance continue, toujours d'après le communiqué. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, le Gouvernement et le peuple malien ont exprimé, via ce communiqué, leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le Gouvernement de Transition a conclu son message en réitérant son engagement à combattre le terrorisme et à poursuivre les objectifs fixés lors de cette période de transition