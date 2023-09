La communauté musulmane du monde entier célèbre en ce 28 septembre, le Maouloud 2023. Cette célébration est un moment unique pour les musulmans de renforcer leur foi et d’apprendre à mieux pratiquer l’islam pour devenir des citoyens modèles. Les Sénégalais, dans toutes leurs composantes, ont célébré la fête de Maouloud. La classe politique n’était pas en reste. Le temps de cette célébration, les acteurs politiques ont mis de côté leurs différentes divergences pour communier autour de la religion et fraterniser. Les Dakarois ont rallié en masse le champ de courses pour la célébration du Maouloud.

Des scènes inattendues s’y sont produites. Par exemple, Khalifa Sall, le leader du parti Taxawu Sénégal a eu un échange très amical avec de hauts responsables de Yewwi Askanwi tels que Déthié Fall ou encore Serigne Moustapha Sy. L’ambiance était très bonne entre ces leaders politiques de premier plan. Rappelons que durant le mois d’août, la confiance a volé en éclat entre Taxawu Sénégal et Yewwi Askanwi au sein de la coalition de l’opposition. Depuis lors, les responsables des deux formations politiques se regardaient en chiens de faïence.

À l’approche de la présidentielle de 2024, chaque camp affûte ses armes pour aller à la conquête du pouvoir suprême. Cependant en ce jour béni de Maouloud, les anciens camarades ont enterré temporairement la hache de guerre. Il y avait des sourires sur tous les visages, rien à voir avec les ambiances crispées et surchauffées des réunions et rencontres politiques. Khalifa Sall était à son aise avec ses anciens compagnons de la coalition d’opposition.

Serigne Moustapha Sy s’est même laissé allé à une petite taquinerie en affirmant ceci : "Je commençais même à me poser des questions par rapport à l’absence de Khalifa Sall, lors des préparatifs du Gamou. Mais on m’a dit qu’il était pris par le parrainage". En effet, la campagne des parrainages bat actuellement son plein pour la présidentielle et Khalifa Sall a très bien pris la petite provocation de Serigne Moustapha Sy en affichant un grand rire. Comme quoi, la politique ne signifie pas forcément la guerre.