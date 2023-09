Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a annoncé, ce jeudi 31 août 2023 à la salle de conférence du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, au cours d’une conférence de presse, que le défenseur béninois du club deLudogorets en Bulgarie, Olivier Verdon va signer dans les prochaines heures, au Torino en première division italienne. Olivier Verdon, la pièce maîtresse de la défense béninoise depuis l’arrivée du technicien franco-allemand à la tête de la sélection nationale du Bénin a été convoqué par Gernot Rohr, pour le match Mozambique # Bénin comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023).

Agé de 27 ans avec 85 kg et une taille de 1, 90 m, l’international béninois a eu à évoluer entre autres pour les saisons 2017-2018 à Bordeaux et 2018-2019 à Sochaux en France, 2019-2020 à Kas Eupen en Belgique et Deportivo Alvès en Espagne et depuis 2020 jusqu’à nos à Ludogorets en Bulgarie. Ilfaut signaler queOlivier Verdon cumule une réalisation, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2023/2024 en 3 rencontres jouées avec Ludogorets. Rappelons que le milieu de terrain défensif béninois a été appelé pour la première fois en équipe nationale du Bénin en 2017.