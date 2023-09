La Chine continue d'étendre son influence économique à travers le monde, et l'annonce récente d'un investissement massif de 3,8 milliards de dollars dans une mine de cuivre en Serbie en est un exemple concret. La société d'État chinoise Zijin Mining, déjà active depuis plusieurs années dans cette région, prévoit de développer davantage ses activités en Serbie. La mine en question, connue sous le nom de Cukaru Peki, est située dans la région de Bor, à l'est de la Serbie. Elle est riche en gisements de cuivre et d'or, ce qui en fait un site précieux pour l'industrie minière.

Zijin Mining a signé un mémorandum d'entente avec le ministère serbe des Mines et de l'Énergie, officialisant ainsi son intention d'investir ces 3,8 milliards de dollars supplémentaires dans le développement de la mine. Ce partenariat renforce la position de la Serbie en tant que destination attrayante pour les investissements chinois dans le secteur minier. En 2018, Zijin Mining avait déjà pris le contrôle du conglomérat serbe de cuivre RTB Bor, s'engageant à investir 1,26 milliard de dollars dans la plus grande mine de cuivre du pays.

Cette nouvelle injection de capital montre la confiance continue de Zijin Mining dans le potentiel minier de la Serbie. L'impact de ces investissements chinois sur l'économie serbe est significatif. Le secteur minier a été en tête de la croissance industrielle du pays en 2022, enregistrant une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. La compagnie Zijin emploie actuellement environ 7 700 personnes en Serbie, ce qui contribue de manière significative à l'emploi et à l'économie locales. La Chine a également élargi son empreinte économique dans la région des Balkans ces dernières années.

En plus des investissements dans le secteur minier en Serbie, la Chine a injecté des milliards d'euros dans des projets d'infrastructure et d'énergie, consolidant ainsi sa présence dans cette partie de l'Europe. Ces investissements font partie de la stratégie chinoise visant à renforcer ses liens économiques avec les pays voisins, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis pour la région.