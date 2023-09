La phase finale de lédition 2023 du concours du Meilleur Jeune Entrepreneur de l'Afrique s'est déroulée le samedi 16 septembre 2023 en Côte dIvoire. La marque béninoise Funké a emporté le 2ème prix de la Fondation BJKD. Des 3928 entreprises africaines ayant participé à la 6e édition, dont 458 en provenance du Bénin, la marque béninoise ''Funké" a remporté le deuxième prix, après avoir été sélectionné parmi les dix finalistes. Le premier prix qui s'élève à 25 000 000 de francs CFA a été remporté par la marque ivoirienne de sandales SEKO.

Le deuxième prix remporté par la marque béninoise Funké" sélève à 10 000 000 de francs CFA. Pamella Nze Asseko est la fondatrice de Funké Fashion House, une marque de vêtements et daccessoires Made in Africa. Pour favoriser le développement durable du continent africain, cette entreprise de mode produit des vêtements à laide de textiles locaux puis, se charge de leur exportation sur la scène internationale. Funkè participe également, à travers sa main dœuvre totalement locale, à la création demplois pour des dizaines de femmes tisserandes et pour un nombre substantiel dartisans spécialistes de la confection de vêtements et accessoires.