Les Guépards du Bénin quittent Cotonou le vendredi 08 septembre 2023 pour Maputo pour affronter le samedi 09 septembre prochain les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Evoluant tous deux dans le groupe L, les Mozambicains et les Béninois vont livrer une bataille féroce pour décrocher leur billet pour la phase finale de la Can.

2ème du groupe L avec 7 points derrière le Sénégal, 1er avec 13 points et déjà qualifié pour la plus prestigieuse compétition de la Confédération africaine de football (Caf), le Mozambique n’a besoin que d’un nul à défaut d’une victoire pour être présent en Côte d’Ivoire contrairement au Bénin qui est condamné à battre ces Mozambicains pour obtenir son billet pour la Can. Mozambique # Bénin est une rencontre qui sera âprement disputée car il est difficile de faire des pronostics.

Il faut signaler que le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr sera privé de l’attaquant Tosin Aiyégun qui souffre d’une blessure à la cuisse. Ce dernier sera remplacé par Ghislain Ahoudo, sociétaire de Dadjè Fc du Bénin. Avec la présence de Ghislain Ahoudo dans son groupe pour le déplacement de Maputo, Gernot Rohr confirme ainsi son projet de rajeunissement de l’équipe nationale de son arrivée à la tête de l’encadrement technique des Guépards du Bénin.