L’Ukraine a plongé dans un conflit ouvert avec la Russie il y a plus de deux ans, suite à une offensive majeure lancée par cette dernière. Ce développement a entraîné des perturbations considérables, aggravant les conditions de vie et les perspectives économiques du pays. Lors d’un forum public à Kiev, la ministre ukrainienne de la Politique sociale, Oksana Zholnovych, a récemment révélé les conséquences dévastatrices de la guerre sur la population du pays, notant une baisse « très alarmante » du nombre d’habitants.

Selon les statistiques gouvernementales, depuis 2001, l’Ukraine a perdu 10 millions de ses citoyens. Les effets du conflit actuel se sont avérés particulièrement délétères, le pays ayant enregistré une perte supplémentaire de plus de quatre millions d’habitants depuis le début des hostilités. En 2020, avant que les tensions ne se transforment en affrontements ouverts, l’Ukraine comptait environ 42 millions de résidents. Les projections actuelles indiquent que d’ici à 2050, la population pourrait diminuer d’environ 10 millions de personnes supplémentaires, tombant à 25,2 millions.

Outre la guerre, plusieurs autres facteurs contribuent à ce déclin démographique. Le pays enregistre un taux de natalité exceptionnellement bas, avec seulement 187 000 naissances l’année dernière, le plus faible dans l’histoire moderne de l’Ukraine. Le taux de mortalité dépasse désormais largement le taux de natalité, qui est de 1,2. La situation est encore exacerbée par une santé publique déclinante, un nombre croissant de personnes handicapées, un niveau élevé de mortalité prématurée et un vieillissement démographique.

Face à ces défis, le ministère de la Politique sociale ukrainienne a formulé plusieurs propositions pour inverser la tendance. Parmi les mesures envisagées, figurent le soutien accru aux familles pour encourager la natalité et la réduction du nombre de décès prématurés par l’amélioration des soins de santé et l’éducation sanitaire. Ces initiatives visent à relancer la croissance démographique et à stabiliser la société ukrainienne.

Le gouvernement ukrainien considère également le renforcement des liens avec sa diaspora et l’attraction de travailleurs étrangers comme des leviers potentiels pour enrichir sa main-d’œuvre. En encourageant le retour des Ukrainiens expatriés et en facilitant l’intégration des immigrants, l’Ukraine espère non seulement combler son déficit démographique, mais aussi revitaliser son économie nationale.

Ces efforts démontrent la détermination de l’Ukraine à surmonter les obstacles non seulement sur le front de la guerre mais aussi sur le plan démographique. Le pays, confronté à une crise sans précédent, cherche à reconstruire et à se préparer pour un avenir plus stable et prospère, malgré les défis immenses qui persistent.