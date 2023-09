Depuis quelques années maintenant, l’Afrique de l’Ouest est devenue une zone stratégique pour l’exploitation de l’or. Le Mali fait partie des grands producteurs d’or en Afrique et compte s’appuyer sur cette ressource minière afin de booster son économie. Les autorités maliennes ont notamment pour ambition de mettre en place un certain nombre d’infrastructures afin de rendre possible le raffinage local du métal jaune. Le Mali ne manque pas d’investisseurs dans son secteur aurifère. Pour accroître sa production en or, le Mali compte nouer des partenariats stratégiques.

La mine d’or Sadiola est l’un des plus grands filons du Mali et le pays compte sur ce site pour augmenter considérablement sa production en or. Cette mine d’or est détenue à 80 % par le groupe canadien, Allied Gold. Ce lundi 11 septembre, la multinationale a annoncé qu’elle allait mettre en place un plan ambitieux afin de faire passer la production en or de la mine de Sadiola à un autre niveau. La société annonce 400 000 onces par an d’ici 2029. Selon des sources concordantes, Allied Gold va investir un montant de 61,6 millions de dollars dans le but d’agrandir la mine.

Le projet va s’étendre sur deux phases. Allied Gold va d’abord réaliser une extension pour renforcer la capacité de traitement du site. L’usine sera notamment dotée d’infrastructures de dernière génération. Pour la deuxième phase, il est prévu la construction d’une nouvelle usine en 2027 et c’est cette unité qui va permettre d’atteindre les 400 000 onces par an en 2029.

La compagnie canadienne, Allied Gold n’est pas la seule à opérer au Mali. Les australiens, les turcs, les indiens, les Russes sont également présents pour exploiter l’or du Mali. L’on se rappelle que les premières autorités ont révisé le code minier afin que l’exploitation aurifère profite au maximum au Mali. Les perspectives dans ce secteur s’annoncent donc très intéressantes pour le pays