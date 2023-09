L'avenir de la présence militaire française dans le monde est en train de prendre un nouveau visage, marqué par des changements significatifs dans la répartition de ses forces et une réorientation stratégique vers le Pacifique. Ces évolutions, annoncées par le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace française, reflètent une adaptation aux réalités géopolitiques actuelles. C'est ce que révèle le site Defense One qui rapportent une intervention de l'officiel français devant la presse.

L'une des modifications majeures réside dans la réduction de l'empreinte opérationnelle en Afrique. Cette décision est en partie motivée par les récents bouleversements survenus au Niger, notamment le coup d'État d'août qui a conduit à la rupture du pacte militaire entre le Niger et la France. Cette situation a eu pour conséquence l'évacuation des ressortissants français et l'assignation à résidence de l'ambassadeur de France, créant ainsi une tension entre les autorités françaises et ceux qui ont pris le pouvoir au Niger en renversant le président Bazoum.

Le pays « réduira ses forces en Afrique, probablement à l’avenir », a affirmé M Mille. Cependant, il est important de noter que la France ne renonce pas à son engagement dans la lutte antiterroriste au Sahel. Au lieu de maintenir des troupes de manière permanente, elle prévoit de collaborer avec les gouvernements locaux pour mieux cerner leurs besoins spécifiques. Cela pourrait impliquer le déploiement de forces françaises de manière ponctuelle, notamment pour la formation et d'autres missions connexes. Cette approche flexible garantit que la France reste un acteur clé dans la lutte contre le terrorisme tout en réduisant son empreinte permanente.

Extension dans le Pacifique

Le budget de la défense français récemment adopté reflète cette nouvelle orientation en allouant des fonds pour l'acquisition de trois avions de transport ravitailleur multi-rôles Airbus A330 supplémentaires. Ces gros avions de transport joueront un rôle crucial dans la stratégie française dans le Pacifique, où la France entend renforcer sa présence. Le général Mille souligne l'importance de cette région, rappelant que la France est une "nation du Pacifique" et qu'il est naturel pour elle d'y être présente.

Toutefois, cette réorientation stratégique ne se fait pas sans préoccupations. Le général Mille évoque les manifestations contre le gouvernement français au Niger, les qualifiant de "surprenantes" et "bien organisées", laissant entendre une possible ingérence étrangère. Des métadonnées ont également révélé la présence de militaires russes au Niger au moment du coup d'État, suscitant des inquiétudes quant à une possible implication russe dans la région. Malgré ces préoccupations, le général Mille appelle à une analyse approfondie avant de tirer des conclusions hâtives sur l'implication russe. Le pays reste donc ouvert à la coopération internationale tout en poursuivant ses objectifs stratégiques dans le Pacifique.