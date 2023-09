Bill Gates et Elon Musk, bien que tous deux reconnus comme des titans de l'industrie technologique, ont emprunté des chemins distincts pour arriver à leur statut actuel. Gates, co-fondateur de Microsoft en 1975, est largement crédité d'avoir révolutionné le monde de l'informatique avec le développement du système d'exploitation Windows, mettant la puissance de l'informatique à la portée du grand public. Ses efforts philanthropiques, notamment à travers la Fondation Bill & Melinda Gates, ont également marqué son parcours, témoignant de son engagement envers des causes mondiales cruciales comme la santé et l'éducation.

De l'autre côté, Elon Musk, bien qu'il ait initialement fait fortune avec la co-création de PayPal, est surtout connu pour ses entreprises visionnaires : Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company, pour n'en nommer que quelques-unes. Sa vision d'un futur durable et interplanétaire le distingue comme l'un des entrepreneurs les plus audacieux de notre époque. Ensemble, leurs histoires illustrent la diversité des chemins que peuvent prendre les innovateurs pour laisser une empreinte indélébile sur notre monde.

Des disputes rares dans le milieu

Les disputes entre figures emblématiques de l'industrie technologique sont rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles captent inévitablement l'attention du monde entier. Une biographie récente écrite par Walter Isaacson met en lumière l'histoire tumultueuse entre Elon Musk, le PDG de Tesla, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft. En mars 2023, les médias sociaux étaient en effervescence lorsque Musk a remis en question, sur Twitter, la compétence de Gates en matière d'intelligence artificielle.

Il a souligné que, même lors de leurs premières rencontres, la compréhension de Gates sur le sujet était "limitée". Ce n'était clairement pas le premier coup bas entre les deux, suggérant une histoire de désaccords entre eux. La source principale de tension, cependant, s'est produite en 2022. Gates a pris la décision controversée de vendre à découvert les actions de Tesla, un geste audacieux indiquant un pari sur une baisse de la valeur de l'entreprise de Musk. Une telle décision financière, perçue comme une provocation, n'est évidemment pas passée inaperçue pour Musk.

Des tensions toujours existantes

“Dès qu’il a appris que j’avais vendu à découvert, il a été très méchant avec moi. Mais il est très méchant avec beaucoup de gens, alors il ne faut pas le prendre trop à cœur”, a rappelé Bill Gates. Leurs chemins se sont croisés à la gigafactory de Tesla à Austin, où Gates a tenté de désamorcer la situation. Cependant, les émotions de Musk étaient à vif. Il a exprimé sa déception envers Gates, soulignant l'hypocrisie de ce dernier qui prétend lutter contre le changement climatique tout en pariant contre une entreprise dédiée aux véhicules électriques.

Musk a plus tard confié ses sentiments à Isaacson, mettant en doute le caractère et même la stabilité mentale de Gates. “À ce stade, je suis convaincu qu’il est catégoriquement fou (et qu’il est un trou duc jusqu’au bout des ongles). En fait, j’avais envie de l’aimer.”. Ces échanges houleux entre les deux magnats de la technologie nous rappellent que même les figures les plus emblématiques ne sont pas à l'abri de conflits, et que les rivalités peuvent surgir là où on s'y attend le moins.