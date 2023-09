Dans le cadre du recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l'année 2023, la visite médicale de la 1ère vague de la classe II est prévue pour le lundi 11 septembre 2023. L'information a été rapportée par un communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi en date du premier septembre dernier. Les candidats de la première vague de la classe II du concours de recrutement spécial sur titre pour le compte de l'année 2023 qui ont été déclarés admissibles, sont invités à se présenter le lundi 11 septembre 2023, à 6 heures pour la visite médicale sur les sites qui correspondent à leur département.

Les admissibles des départements de l'Atlantique, du Littoral, du Plateau et de l'Ouémé sont invités à se rendre au centre médico-social de Cotonou. Le centre médico-social de Goho (Abomey) est dédié à la visite médicale des admissibles des départements du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines. Les admissibles des départements du Borgou et de l'Alibori seront accueillis au centre médico-social de Parakou. Le centre médico-social de Natitingou pour les admissibles des départements de L'Atacora et de la Donga. Ces candidats doivent se présenter dans les centres de visite médicale en tenue de sport, muni d'une copie de leur acte de naissance et de leur acte de naissance. L'embarquement aux centres de formation de cette classe aura lieu aussitôt après les résultats de la visite médicale , a précisé le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi.