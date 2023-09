Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7 survenu au Maroc s’élève désormais à 2.862 morts. C’est ce qu’a rapporté l’agence Reuters dès les premières heures de ce jour, se référant à la télévision d’État marocain. 2.562 autres personnes ont été blessées. Les équipes de recherche et de sauvetage de différents pays et les services d’urgence continuent de rechercher les corps et les survivants sous les décombres.

La veille, les autorités marocains ont fait état de 2.681 morts et 2.501 blessés. Un tremblement de terre s’est produit au Maroc le 8 septembre. Selon l’Institut national de géophysique (ING) du pays, l’épicentre se trouvait près de la commune d’Ighil, située dans la province d’Al Haouz, dans la région de Marrakech-Safi. Le foyer se trouve à une profondeur de 8 kilomètres.

La catastrophe a détruit ou endommagé non seulement des immeubles, mais aussi un certain nombre de monuments culturels et historiques. Un deuil de trois jours a été décrété dans le pays. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, le 10 septembre, toutes les mosquées du Maroc ont organisé une prière commémorative en hommage aux victimes. ( avec l'agence de presse TASS)