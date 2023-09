Le Maroc a été frappé par un séisme dévastateur dans la nuit de vendredi à samedi, laissant derrière lui un bilan tragique de plusieurs centaines de morts. La région de Marrakech a particulièrement souffert des secousses sismiques, mais les dégâts sont recensés dans tout le sud du pays. Ce séisme, décrit comme le plus puissant tremblement de terre jamais enregistré au Maroc par les médias locaux, a semé la terreur parmi la population. Les habitants ont été pris au dépourvu alors que la terre tremblait violemment sous leurs pieds.

Selon le ministère de l'Intérieur marocain, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir, atteignant désormais un chiffre tragique de 1037 morts. En outre, plus de 1200 personnes ont été blessées, dont 721 se trouvent dans un état critique, selon un communiqué officiel. L'annonce de la nouvelle n'a pas laissé le numéro un chinois indifférent. "Le 9 septembre, le président Xi Jinping a envoyé un message de condoléances au roi Mohammed VI du Maroc suite au grave tremblement de terre au Maroc", a indiqué la chaîne officielle CCTV qui a annoncé que le président Xi Jinping a envoyé un « message de condoléances ».

« Je suis choqué d'apprendre qu'un fort tremblement de terre s'est produit dans votre pays, causant de nombreuses victimes et des dégâts matériels. Au nom du gouvernement et du peuple chinois, je voudrais exprimer ma profonde tristesse pour les victimes et mes sincères condoléances aux familles. J'espère que, sous la direction de Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple marocains seront en mesure de surmonter l'impact de cette catastrophe et de reconstruire leur patrie dans les plus brefs délais », a déclaré M. Xi, selon CCTV.