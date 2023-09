Xavier Niel, propriétaire du groupe technologique Iliad, a récemment fait une annonce majeure concernant des investissements stratégiques dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Ces investissements, estimés à environ 200 millions d'euros, marquent un tournant important dans le secteur technologique européen et visent à renforcer la présence de l'Europe dans la course à l'IA.

L'un des aspects les plus notables de ces investissements est l'acquisition d'un supercalculateur par Iliad. Ce supercalculateur sera déployé au sein de Scaleway, la filiale de services informatiques dématérialisés (cloud) d'Iliad. Cette acquisition vise à doter Scaleway de "la plus grande puissance de calcul" sur le continent européen. La puissance de calcul est un élément clé dans le développement de l'IA, car elle permet d'exécuter des tâches complexes de manière efficace, ce qui est essentiel pour l'entraînement de modèles d'IA sophistiqués.

Parallèlement à l'achat du supercalculateur, Xavier Niel a également annoncé la création d'un laboratoire de recherche dédié à l'IA. Ce laboratoire constituera un centre d'excellence pour la recherche en intelligence artificielle en Europe. Il offrira un espace pour les chercheurs et les innovateurs européens de collaborer et d'avancer dans le domaine de l'IA. Un autre élément clé de cette initiative est la tenue d'une conférence européenne sur l'intelligence artificielle, qui devrait devenir une référence dans le domaine.

Cette conférence réunira des experts, des chercheurs et des entreprises travaillant dans le domaine de l'IA en Europe. Elle contribuera à renforcer la visibilité de l'Europe en tant que centre d'innovation et de recherche en IA. L'objectif global de ces investissements est de faire émerger un "champion européen de l'IA". L'Europe a pris du retard par rapport aux États-Unis dans le domaine de l'IA, où des géants tels que Google, Microsoft et Meta investissent massivement. Xavier Niel estime que pour que l'IA réussisse, il faut combiner des chercheurs talentueux, une puissance de calcul considérable et des entreprises capables d'exploiter ces ressources.

L'Europe doit jouer un rôle actif dans cette évolution pour ne pas dépendre uniquement des algorithmes développés ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Chine. La vision de Xavier Niel est de garantir que les algorithmes d'IA développés en Europe respectent les règles et les normes européennes. Il souhaite que l'Europe ait sa propre voix dans le développement de cette technologie, tout en bénéficiant des avantages de l'IA pour stimuler l'innovation et la croissance économique sur le continent.

Les investissements stratégiques de Xavier Niel dans l'IA, comprenant l'acquisition d'un supercalculateur, la création d'un laboratoire de recherche et l'organisation d'une conférence européenne de référence, sont une étape cruciale pour renforcer la position de l'Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils représentent un engagement en faveur de l'innovation, de la recherche et du développement de l'IA en Europe, afin de garantir que l'avenir de cette technologie soit influencé par les valeurs et les règles européennes.