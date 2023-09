Quelques jours après le rappel à l’ordre de l’Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité(Anm) à l'endroit des commerçants et industriels qui utilisent des instruments de mesure non certifiés au Bénin, elle a procédé à la fermeture de plusieurs stations-service dans la commune d'Abomey-Calavi suite à une descente inopinée le 19 septembre dernier.

Une équipe de l’Agence nationale de contrôle des normes et de la métrologie (Anm) a effectué le mardi 19 septembre, une mission de contrôle inopiné dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette opération a été couronnée par la mise sous scellé des pompes de stations-service hors normes. Les responsables de ces stations ont été convoqués. Pour rappel, l’Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité(Anm) a rappelé à l’ordre les commerçants et industriels qui utilisent des instruments de mesure non certifiés au Bénin à travers un communiqué publié le lundi 11 septembre 2023.

Ce communiqué fait suite au fait que ladite agence ait reçu des informations selon lesquelles certains commerçants et industriels procèdent à des ventes et achats avec des instruments de mesure non vérifiés et non certifiés. Ceci en vue de gruger les citoyens. Il faut noter que cette pratique se rencontre régulièrement dans les poissonneries et dans les lieux de vente de céréales.