L’Agence Nationale de Normalisation de métrologie et du contrôle qualité(ANM) a rappelé à l’ordre les commerçants et industriels qui utilisent des instruments de mesures non certifiés au Bénin a travers un communiqué publié le lundi 11 septembre 2023, signé du directeur général Abdou Latif Saliou. Placé sous la tutelle du ministère de l'industrie et du commerce, l’Agence Nationale de Normalisation de métrologie et du contrôle qualité, l'unique structure compétente pour contrôler et certifier tout instrument utilisé par les commerçants et les industriels au Bénin a invité les commerçants à mener les démarches nécessaires pour la certification de leurs instruments de mesure.

L'ANM a rappelé que l’utilisation des instruments de mesures est encadrée par le décret 86-216 du 30 mai 1986 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Lequel décret prévoit en ses articles 8 et 12 que tous les instruments de mesures doivent subir la vérification primitive systématique avant leur mise en service. Cependant, la direction générale de l’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité, a été informée du fait que certains commerçants et industriels procèdent à des ventes et achats avec des instruments de mesures non vérifiés et non certifiés. « Malgré les séances de sensibilisation menées lors des contrôles réguliers par les services de la métrologie dans les différents marchés et points de vente, cette pratique persiste par endroits et créent des conflits mettant en péril l’équité dans les transactions commerciales », a déploré l'ANM dans son communiqué. « Par conséquent tous les commerçants, industriels et autres utilisateurs de mesures sont instamment invités à se rapprocher de l’Agence Nationale de Normalisation de Métrologie et du contrôle qualité (ANM) pour vérifier et certifier tous les instruments de mesures en leur possession sous peine de sanction prévue par les textes en vigueur », a averti l'ANM dans son communiqué.