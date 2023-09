L’inflation a de grandes répercussions sur le pouvoir d’achat des citoyens du monde entier. Avant l’avènement de la maladie à coronavirus, la flambée du prix des hydrocarbures avait déjà créé les conditions pour une inflation généralisée. La situation deviendra complexe avec l’apparition de la pandémie du siècle. Depuis lors, les citoyens aux quatre coins du monde serrent la ceinture afin de pouvoir joindre les deux bouts. En Afrique particulièrement, le contexte de vie chère a un énorme impact sur la qualité de vie des populations.

La Côte d’Ivoire par exemple est considérée comme l’un des pays où le coût de la vie est le plus cher en Afrique de l’Ouest. Le gouvernement essaye tant bien que mal de mettre en place des mécanismes dans le but de soulager la population, mais la tâche n’est pas aisée. Deux denrées à savoir le sucre et le riz sont extrêmement prisés par les Ivoiriens, mais ce sont également les produits les impactés par l’inflation. Les prix du sucre et du riz ont littéralement explosé.

Actuellement, le prix du sac de riz se situe à 15 000 FCFA alors que le kilo de sucre atteint 900 FCFA. Dans un décret publié ce lundi 18 septembre, le gouvernement ivoirien a pris la décision de cesser ses exportations de sucre et de riz jusqu’en fin 2023. Les premières autorités ont pris cette décision pour rendre accessible le prix de ces deux denrées à la population locale. Avant cela, le gouvernement avait lancé l’initiative de plafonner les prix du riz et du sucre, mais cela n’a pas freiné l’inflation.

Décision a donc été prise de passer à la vitesse supérieure pour soulager les ivoiriens qui ne savent plus où donner de la tête. Pour le cas du riz, il faut savoir que la Côte d’Ivoire dépend en grande partie des exportations de l’Inde qui est l’un des plus grands exportateurs de riz au monde. Cependant, le pays d’Asie fait face à diverses contraintes ce qui a amené les autorités du pays à restreindre les exportations pour garantir un stock pour la consommation locale. Dès lors, il ya eu des perturbations sur le marché mondial et la Côte d’Ivoire s’est retrouvée dos au mur, car elle importe 60 % de son riz depuis l’Inde. D’après des sources concordantes, le gouvernement ivoirien met actuellement les bouchées doubles pour optimiser la production du riz local. D’ambitieux projets sont annoncés pour accélérer la production à grande échelle du riz ivoirien.