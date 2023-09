Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, a récemment annoncé un ensemble de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour WhatsApp Business lors de la deuxième conférence annuelle Conversations à Mumbai. Ces annonces marquent un effort continu pour améliorer l'expérience des utilisateurs de WhatsApp Business en Inde et dans le monde entier, en particulier en ce qui concerne les interactions avec les entreprises. Ces nouvelles fonctionnalités vont étoffer les possibilités qu'offrent déjà l'application qui gagne en notoriété de jour en jour.

Meta Verified : Authenticité et Confiance

L'une des annonces les plus notables est l'introduction de la vérification méta, une initiative visant à renforcer la confiance des utilisateurs dans les entreprises présentes sur WhatsApp. Les entreprises vérifiées recevront un badge méta, similaire à la coche bleue des comptes vérifiés sur d'autres plateformes de médias sociaux. Cette étiquette confirmera l'authenticité de l'entreprise, offrant ainsi une meilleure protection contre l'usurpation d'identité.

En outre, les entreprises vérifiées bénéficieront de fonctionnalités premium, telles que la possibilité de créer une page WhatsApp personnalisée, facilitant ainsi leur identification via les moteurs de recherche sur le web. De plus, une prise en charge multi-appareils sera proposée, permettant à plusieurs employés de gérer efficacement les interactions avec les clients.

WhatsApp Flows : Des Interactions Plus Fluides

Une autre nouveauté passionnante est l'introduction de WhatsApp Flows, une fonctionnalité qui vise à rendre les interactions avec les entreprises encore plus fluides. Les entreprises auront la possibilité d'offrir une gamme étendue de services aux clients, directement au sein des fenêtres de discussion WhatsApp. Par exemple, une entreprise de réservation pourra permettre aux clients de choisir leurs sièges de train, de commander des repas ou de réserver des billets, le tout sans quitter la conversation.

Flows permettra également aux entreprises de proposer des menus interactifs et des formulaires personnalisables pour répondre aux besoins variés de leurs clients. Cette fonctionnalité sera déployée à l'échelle mondiale via la plateforme WhatsApp Business, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises d'interagir de manière plus efficace avec leur clientèle.

Facilité de Paiement : Une Expérience d'Achat Simplifiée

WhatsApp simplifie également le processus d'achat directement au sein des conversations de chat. En Inde, les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais ajouter des articles d'une entreprise WhatsApp à leur panier et procéder au paiement en utilisant diverses méthodes, y compris les applications UPI prises en charge, les cartes de débit et de crédit, et bien plus encore.

Cette fonctionnalité vise à rendre l'achat en ligne plus pratique, offrant ainsi aux entreprises une autre avenue pour stimuler leurs ventes et améliorer l'expérience client.

WhatsApp a clairement l'intention de continuer à développer ses fonctionnalités pour les entreprises, en commençant par des tests de Meta Verified auprès de petites entreprises utilisant l'application WhatsApp Business. L'objectif ultime est d'étendre ces fonctionnalités aux entreprises présentes sur la plateforme WhatsApp Business.