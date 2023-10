Publicité

l'Union Sportive de Sèmè-Kraké s'est envolée dans la matinée de ce lundi 16 octobre 2023 pour la Côte d'Ivoire. Un déplacement pour prendre part à une compétition de football organisée par canal+ à la faveur de centre de formation d'Afrique c'est un projet pour la promotion des talents du football béninois. Promouvoir le talent et offrir une plateforme aux jeunes footballeurs pour développer leurs compétences. C'est le leitmotiv de la descente des pensionnaires de l'US Sèmè-Kraké en Côte d'Ivoire.

Il s'agit d'une opportunité unique pour ses pensionnaires de se faire remarquer et de montrer leur potentiel. C'est un projet d'envergure et qui va beaucoup profiter au football béninois. A cet effet, les jeunes joueurs de l'Union Sportive de Seme Krake, ont pris la direction pour Abidjan le lundi 16 octobre 2023 en vue de leur participation à ce prestigieux tournoi. Ce tournoi, organisé par la chaîne française CANAL+, mettra en compétition divers centres de formation pour une expérience footballistique inoubliable.



Ce tournoi constitue un pas en avant dans le développement du football au Bénin, en offrant à ces jeunes joueurs une exposition internationale et en renforçant les liens entre la Ligue 1 Uber Eats et les centres de formation africains. Les regards seront tournés vers le match inaugural qui se tiendra à Abidjan.Kraké a livré son premier match contre Toulouse. Au terme de cette rencontre, les pensionnaires béninois ont pris le dessus sur leurs adversaires sur un score de (2-1).