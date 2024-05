Bénin : Le préfet Codjia répond subtilement à Mgr Ganyé

Jean-claude Codjia, Préfet du Littoral par intérim

Au récent colloque organisé par la Conférence Épiscopale du Bénin sur le Code Électoral, l’intervention de l’archevêque émérite de Cotonou aura marqué l’Esprit de l’opinion publique. Mgr Ganyé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait déclaré notamment que Patrice Talon donne l’impression d’aimer le Bénin sans pour autant aimer les Béninois. « J’ai une peine. (…) Le chef de l’État (…), il a fait des choses magnanimes, mais il reste une chose : (…) il faut qu’il sache qu’on a plutôt l’impression qu’il aime un pays sans aimer ses habitants », avait déclaré le prélat à cette rencontre qui a suscité beaucoup de réactions au sein de l’opinion publique.

Profitant du lancement de la phase 2 du projet d’asphaltage cumulé avec l’assainissement d’eau pluviale à Abomey-Calavi, le préfet Jean-Claude Codjia a abordé le sujet sans jamais évoquer le nom de Mgr Antoine Ganyé. Pour lui, « non seulement le président de la République aime le Bénin, mais il aime également les Béninois ». « Le gouvernement, sous le leadership éclairé et la détermination caractérisée de son chef, poursuit inlassablement son impressionnante œuvre de reconstruction nationale », a poursuivi le préfet dans sa déclaration.

« Le cadre de vie, c’est le fondement même de l’être humain avant d’être celui du développement sociétal », a ajouté Jean-Claude Codjia. Notons que cette rencontre organisée par l’Église catholique du Bénin avait suscité une vague de réactions au sein de l’opinion publique. Dans le camp de la mouvance, on estime que la démarche du clergé catholique remet en cause la neutralité qui devrait la caractériser. Le Porte-parole du gouvernement a profité d’une intervention sur la chaîne publique pour exposer ses griefs contre l’Église catholique. « Pour le colloque, j’aurais aimé voir le clergé solliciter de l’Assemblée nationale, le président de la Commission des Lois pour exposer à cette occasion les tenants et aboutissants de la loi. Après, les députés de toute obédience pourraient faire le débat », avait déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.