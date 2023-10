L'Afrique est sur le point de connaître une révolution technologique majeure grâce à un partenariat inédit entre deux géants du secteur. Starlink, la société spécialisée dans la fourniture de services Internet haut débit par satellite, s'associe à Jumia Technologies AG, une entreprise de commerce électronique bien établie sur le continent africain. Cette collaboration vise à étendre les services haut débit par satellite de Starlink à travers l'Afrique, une initiative qui pourrait bouleverser le paysage numérique du continent.

L'un des aspects clés de cette collaboration est la mise à disposition de kits de terminaux Starlink aux clients africains. Ces kits permettent une connexion Internet via des satellites en orbite terrestre basse, offrant ainsi la possibilité d'un accès Internet à large bande dans des régions qui en sont souvent dépourvues. Actuellement, l'Afrique détient le taux de pénétration Internet le plus bas au monde, principalement en raison des difficultés d'infrastructure dans les zones rurales et reculées.

Publicité

Cependant, l'enthousiasme suscité par cette initiative est tempéré par le coût relativement élevé des terminaux Starlink, qui s'élève à environ 557 dollars. Pourtant, Jumia, avec son réseau d'investisseurs de renom, dont Pernod Ricard SA et Goldman Sachs Group Inc., envisage de mettre ces terminaux à la disposition des clients africains. Leur intention est de commencer la vente dans certains pays africains, en commençant par le Nigéria.

Ce partenariat stratégique entre Jumia et Starlink positionne Jumia en tant que leader dans la proposition de ces kits en Afrique grâce à un accord de vente et de distribution sur le continent. Le directeur commercial de Jumia, Hisham El Gabry, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous avons vu Starlink conclure ce type d'accords en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, et désormais l'Afrique aura également la possibilité d'accéder aux services Internet à haut débit. Le plan est de commencer à vendre via nos sites et nos agents au Nigeria ce mois-ci, puis au Kenya. »

Publicité

Un aspect clé de cette collaboration est la capacité des terminaux Starlink à fournir une connectivité Internet dans des zones qui ne disposent pas d'adresses officielles ou de cartographie urbaine. Cette caractéristique est cruciale pour pallier les défis posés par l'expansion des infrastructures Internet dans les zones reculées de l'Afrique, un obstacle considérable pour les fournisseurs de télécommunications traditionnels.

Alors que des grandes entreprises ont longtemps été les principaux fournisseurs de haut débit en Afrique, elles ont souvent été confrontées à des défis majeurs pour étendre leur couverture aux régions les plus éloignées. Les tentatives des grandes entreprises technologiques pour fournir un accès Internet haut débit en Afrique ont été créatives mais souvent confrontés a de grosses difficultés, conduisant parfois à un retour aux méthodes traditionnelles telles que la fibre optique et les câbles sous-marins.