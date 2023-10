Afrique: trois économies parmi les croissances les plus rapides du continent

Publicité

Au cœur du dynamisme africain, des étoiles économiques émergent, redéfinissant le paysage du progrès sur le continent. Parmi celles-ci, le Kenya, la Côte d’Ivoire et le Rwanda se distinguent, pavant la voie vers une croissance impressionnante qui attire l’attention mondiale. Ces pays démontrent avec éloquence comment des réformes ciblées et une gouvernance éclairée peuvent transformer les défis en opportunités de croissance soutenue.

Trois champions

La Côte d’Ivoire, avec ses cacaoyères florissantes et son port dynamique d’Abidjan, a longtemps été une puissance agricole en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, elle brille par sa croissance robuste, soutenue par une diversification économique prudente. La progression de son PIB de 5,4 % au début de 2023 est un témoignage de sa stratégie économique inclusive et de son environnement d’affaires de plus en plus attractif.

Le Rwanda, souvent cité pour sa transformation post-conflit remarquable, continue de surprendre positivement. Sa croissance économique fulgurante est alimentée par une vision audacieuse qui intègre innovation et développement durable. Avec une hausse de 9,2 % de son PIB au premier trimestre de 2023, ce petit pays montre une grande résilience et une capacité à attirer des investissements étrangers, malgré les défis géopolitiques de la région.

Le Kenya, pivot de l’Afrique de l’Est, se positionne également en tête de liste avec une croissance économique de 5 % en 2023. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle est portée par une agriculture vivace et une augmentation de la consommation intérieure. Le Kenya bénéficie également d’une situation géographique stratégique, d’une population jeune et éduquée, et d’un secteur technologique en plein essor, connu sous le nom de « Silicon Savannah« .

Pas le même sort pour tous

Cependant, la route vers la prospérité n’est pas linéaire. Tandis que ces nations montent en flèche, d’autres sur le continent font face à des ralentissements économiques. Des contraintes structurelles, des politiques internes fluctuantes et des enjeux externes comme les fluctuations des prix des matières premières et les dettes souveraines entravent le progrès dans des pays tels que l’Angola, le Ghana et le Nigeria.

Il est crucial de ne pas omettre les pays qui, tout en ne figurant pas parmi les plus rapides en termes de croissance, montrent des signes d’amélioration stable. Des économies comme celle de l’Éthiopie, de l’Ouganda, ou encore du Botswana, tirent parti de réformes structurelles pour se positionner favorablement pour l’avenir.

L’essor des économies africaines est un rappel que le potentiel de croissance du continent est loin d’être pleinement exploité. Avec la bonne combinaison de politiques, d’investissements et de gouvernance, d’autres nations pourraient suivre l’exemple du Kenya, de la Côte d’Ivoire et du Rwanda. La résilience et l’innovation africaine pourraient ainsi alimenter non seulement une transformation continentale, mais également contribuer de manière significative à la croissance économique mondiale.