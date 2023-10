Publicité

Le célèbre journaliste camerounais Alain Foka a pris la décision de quitter les antennes de Radio France Internationale (RFI) à la fin de ce mois d’octobre. Il a fait l’annonce par le canal des réseaux sociaux ce mardi 17 octobre. L’homme a rappelé dans cette vidéo tout le parcours qu’il a fait au sein de ce média français et les différentes réalisations qu’il a faites dans le but de faire découvrir l’Afrique autrement. Même s’il n’a pas donné les raisons réelles de son départ, il a fait savoir qu’il n’abandonne pas le métier de journaliste.

« Soyez rassurés, ceci n’est qu’un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus nombreux », a-t-il indiqué dans sa publication. On retient de son annonce, qu’il aura passé une trentaine d’années au service du média français. Il s’est notamment illustré par des émissions telles que « Médias d'Afrique, le Débat africain, Afrique+ et Archives d'Afrique ».

Pour lui, il s’agit d’un « nouveau départ pour une plus vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation ». Rappelons que depuis quelques mois, l’homme des médias s’est plus tourné vers les réseaux sociaux où il présente désormais ses chroniques et dévoile les inégalités qui existent entre les pays occidentaux et les pays africains. Au cours de ces derniers mois, il n’a pas hésité à ouvertement critiquer les dirigeants occidentaux face à leur position sur les différents coups d’État en Afrique.