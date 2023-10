La Brigade sanitaire Bénin avec la structure d’appui du Réseau des organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire, l’assainissement à la base et de la défense des consommateurs (Ropsab-Dc) a organisé le samedi 30 septembre 2023 à Cotonou, une assemblée générale pour l’adoption d’un nouveau code de bonne conduite que devra respecter désormais les brigadiers-sanitaires membres de ce réseau. Après lecture article par article de ce code, chacun de ces brigadiers présents aux assises a été invité à se prononcer sur les nouveaux textes qui vont les régir dans les prochains jours, mois et années à venir. Eux tous dans leurs interventions respectives ont apprécié cette initiative des responsables du Réseau qui selon eux, va assainir un tant soit peu, leur corporation.

Comme innovations qu’on peut noter, s’il n’y a pas de dénonciations pendant un mois après la signature du contrat, l’agent sanitaire sera suspendu. Aussi, les permissions répétées par les mêmes personnes ne seront plus acceptées. Le sport est désormais obligatoire tous les samedis pour tous les brigadiers-sanitaires et quiconque qui ne participera pas deux fois aux activités sportives, sera radié du corps des brigadiers-sanitaires. Pour le président du Ropsab-DC, Prosper Agbotomè, « quand il y a du sérieux dans ce que vous faites, on vous accompagne ». Il est à préciser qu’un réajustement a été apporté dans l’organigramme de la structure d’appui du Ropsab-DC. Crépin Sèvi devient désormais ccoordonnateur général chargé des relations avec toutes les communes. Il a comme première coordonnatrice Rufine Bodjrènou et deuxième Marcel Otchoumaré.

Au cours de cette Assemblée générale, il a été procédé à la nomination de Théodore Yémadjè pour l’assainissement des toilettes. « Nous avons eu à lire le code sur lequel nous allons fonctionner pour la prochaine fois. Nous avons établi une base sur laquelle il faut fonctionner. Chaque brigadier doit signer un engagement par rapport à ce code que nous avons mis en place », a déclaré le Coordonnateur général chargé des relations avec toutes les communes, Crépin Sèvi. Pour lui, c’est suite aux critiques qu’ils ont formulé cet engagement et pour remédier à toutes ces critiques à leur endroit. A-t-il souligné aussi que c’est suite aux plaintes de la population et le souhait des OPJ et des commissaires des arrondissements qu’ils ont eu à signer des contrats. Il n’a pas manqué de faire savoir que les brigadiers-sanitaires ne sont pas là pour faire la guerre contre la population mais pour les amener à comprendre le code et la loi.