Publicité

La salle de conférence du ministère des sports a servi de cadre ce mercredi 11 octobre 2023 à la cérémonie de passation de service entre M. Benoît Marcel DATO qui remplace au poste le Ministre Samou Seidou ADAMBI désigné le même jour par le Chef de l'État pour assurer l’intérim de M. Oswald HOMEKY après sa démission du poste le vendredi 06 octobre 2023.

Suite à la démission d’Oswald Homeky le vendredi 06 octobre 2023, le président Patrice Talon a désigné le Ministre Samou Seidou ADAMBI pour assurer son intérim. S’en est suivi la nomination d’un nouveau ministre le mardi 10 octobre 2023 et rendue publique par le secrétaire général adjoint du gouvernement sur la télévision nationale qui fut installer le mercredi 11 octobre 2023.

Publicité

En effet, conformément aux dispositions de la Constitution et après consultation du Bureau de l’Assemblée nationale le Chef de l’Etat béninois a nommé monsieur Benoît K. M. DATO en remplacement de M. Oswald HOMEKY, Ministre des sports pour continuer au sein du département des sports. Un département qu’a dirigé le désormais ancien ministre des sports du Bénin pendant 07 années avec des acquis considérables.

Prenant la parole, le nouveau patron du sport au Bénin dit être heureux de faire son entrée au gouvernement du Président Patrice Talon et promet rendre le sport béninois plus compétitif. « Je m'en voudrais de ne pas saluer mon prédécesseur, mon grand-frère Oswald HOMEKY qui, durant plus de 7 années, s'est investi avec abnégation » a-t-il dit pour conclure.