Du jeudi 05 octobre au vendredi 06 octobre 2023 s'est déroulé au Palais des congrès de Cotonou un colloque sur la modernisation de la Justice au Bénin. Lancé le jeudi 05 octobre 2023 au Palais des congrès de Cotonou, le colloque sur la modernisation de la Justice au Bénin a été clôturé le vendredi 06 octobre en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, du ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou et du conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dagnon.

L'objectif de ce colloque est de rendre plus efficace l'administration judiciaire béninoise. Selon le président du comité d'organisation William Kodjoh-Kpakpassou, ce colloque de 02 jours qui marque de façon particulière le lancement de l'année judiciaire 2023-2024, a réuni l'ensemble des acteurs judiciaires, les partenaires de justice, les universitaires et les justiciables pour des échanges et des engagements autour des enjeux cruciaux de modernisation du système judiciaire béninois.

La conférence inaugurale de ce colloque a été animée par le Professeur Joseph Fifamè Djogbénou. Quant à la conférence de clôture, elle a été dirigée par le Professeur Ibrahim David Salami. 13 thématiques différentes ainsi que des travaux en ateliers ont caractérisé ce colloque. Ces activités ont permis d'aboutir à de fortes recommandations d'ordre institutionnel et structurel. Toutes choses qui serviront de plan d'actions qui sera mis en œuvre par le ministre de la Justice après analyses du gouvernement pour une administration judiciaire plus efficace.

Plusieurs recommandations ont été retenues et dont lecture a été faite par Dr Karel Dogue. Il s'agit entre autres : de la continuité dans la construction de nouvelles prisons, centres de détention et maisons d'arrêts dans le prolongement du PAG ; de la dématérialisation de la Justice en assurant la protection des données à caractère personnel ; la dématérialisation des procédures des formalités foncières ; la poursuite et le renforcement de la mise en œuvre de la politique de recrutement des magistrats, juges consulaires, administrateurs de greffes, greffiers et autres acteurs de la chaîne juridictionnelle pour un traitement efficace des dossiers dans les délais raisonnables. Il s'agira également de rendre plus opérationnelle la carte judiciaire commerciale ; renforcer à titre systémique la formation continue des acteurs juridiques et judiciaires en incluant les magistrats, les auxiliaires de justice, les assistants des travailleurs sociaux de la chaîne sociale; instaurer un cadre formel de dialogue interprofessionnel entre les divers acteurs de la justice à divers niveaux et renforcer les cadres préexistants. Le ministre Yvon Détchénou a reconnu qu'il n'est point de doute que le destin d'une nation soit indissolublement lié à la qualité de son système judiciaire. Dans son discours de clôture du colloque, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchané a remercié tous les participants pour la richesse des travaux. Il a rappelé les inlassables efforts et réformes du gouvernement pour rendre à la Justice, toutes ses lettres de noblesse et rassuré : « Vos recommandations sont claires. La Justice doit moderniser ses méthodes de travail, sa crédibilité, la qualité et la célérité de ses décisions pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Le gouvernement du président Patrice Talon jouera pleinement sa partition pour une administration judiciaire moderne et efficace ».