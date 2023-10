Publicité

Franck Kpochémè, conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et président de la commission des médias, a reçu une grande distinction de l’État. Il a, en effet, été honoré en recevant la distinction de Commandeur de l'Ordre national du Bénin lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le vendredi 13 octobre 2023. Cette prestigieuse reconnaissance a eu lieu au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à Cotonou. La cérémonie a eu lieu en présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Elle avait été annoncée en 2021

Il faut dire que l’annonce officielle de l'élévation de Franck Kpochémè au rang de Commandeur de l'Ordre national du Bénin ne date pas d’aujourd’hui. Elle a, en effet, été officiellement annoncée par un décret datant du 3 mars 2021. Lors de son discours de remerciement, le président de la commission des médias a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État, Patrice Talon, qui est également le grand maître de l'Ordre national. Aussi, n’a-t-il pas manqué de saluer les efforts de la vice-présidente de la République pour la concrétisation de cette reconnaissance.

Selon Franck Kpochémè, cette décoration représente une incitation à aller encore plus loin dans ses responsabilités au sein de la commission des médias de la HAAC. Rappelons que, l’homme des médias qui était l’ancien président de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) avait remporté l’élection des représentants de la presse à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), 6ᵉ mandature. Suite à son élection, il avait déclaré que cette victoire est celle de l’ensemble de la presse. Aussi, n’avait-il pas manqué de féliciter tous ses challengers pour le sens du combat et le fair-play dont certains avaient fait preuve.