Le parti politique Les Démocrates tient du 14 au 15 octobre prochain dans le nord du pays à Parakou son tout premier congrès ordinaire. A la veille de ce grand rendez-vous, il est constaté selon le président du parti, M. Éric Houndété, une montée d’agitations sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Selon le président, il est observé « une campagne aux allures diffamatoires s’est déchainée contre Les Démocrates, alimentée de conjectures, de déformations et de commentaires malintentionnés. »

Malgré ses faits de manipulation, le président voudrait rassurer tout les militants et sympathisants du parti à la sérénité et à une mobilisation générale. Ce premier congrès sera l’occasion pour les membres de ce parti de se pencher sur plusieurs sujets d’actualités mais également réfléchir sur les échéances à venir. En l'occurrence les élections générales de 2026 qui seront d’une importance capitale dans le vécu politique du parti de la flamme et unique parti actuellement de l’opposition représentation le peuple au parlement au coté des deux partis du pouvoir le BR et l’UP-R.

Un congrès qui ne saurait prendre fin sans le renouvellement de l’équipe dirigeante du parti, ce qui pourrait donner la chance à d’autres de figurer désormais dans le bureau dirigeant, surtout la présence de jeunes au sein de ce regroupement politique. C’est pourquoi le président Éric Houndété rassure les limitants dans son communiqué en date du jeudi 12 octobre 2023, donc à deux jours du rendez-vous crucial. « Renforçons notre solidarité et restons unis » a-t-il dit pour conclure