Dollar : Elon Musk émet un sérieux avertissement

Elon Musk (Justin Sullivan/Getty Images)

Le paysage économique mondial assiste actuellement à une transformation significative avec l’initiative de dédollarisation menée par le bloc des BRICS. La Russie et la Chine, en tête de cette initiative, cherchent à réduire la prépondérance du dollar américain en favorisant l’utilisation de leurs propres devises dans les transactions internationales. Cette démarche pourrait profondément remodeler les relations économiques globales, remettant en question le statut du dollar comme monnaie de réserve internationale principale.

Elon Musk, PDG de Tesla, a récemment souligné la vulnérabilité du dollar américain face à ces changements géopolitiques mais aussi face à des conditions économiques plus difficiles. Dans une déclaration publiée sur Twitter, il a mis en garde contre les conséquences de l’endettement national américain : « Il faut agir concernant la dette nationale, sinon le dollar risque de perdre toute sa valeur. » Cette intervention a été faite en réponse aux propos de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le général McMaster, qui a évoqué le risque d’une troisième guerre mondiale, soulignant l’importance de prendre au sérieux ce risque pour éviter le pire scénario.

Les commentaires de Musk interviennent à un moment où le budget de la défense des États-Unis, déjà colossal, est sujet à débat. Le général McMaster a plaidé pour un doublement de ce budget, qui représente actuellement 20 % des recettes fiscales totales, une proposition qui contraste avec la nécessité de réduire les dépenses pour limiter la dette nationale. Janet Yellen, la Secrétaire au Trésor, a exprimé ses propres préoccupations, indiquant lors d’une session au Congrès que si la situation actuelle n’est pas encore alarmante, elle pourrait le devenir si des mesures pour réduire le déficit ne sont pas prises.

D’autre part, le soutien international au dollar est en baisse, comme en témoignent les actions des banques centrales de divers pays qui réduisent leurs réserves en dollars. Le graphique économique montre que les détenteurs étrangers d’obligations américaines sont réticents à augmenter leurs achats, tandis que les États-Unis doivent recourir à l’impression de monnaie pour financer leurs déficits, une stratégie qui pourrait ultérieurement affaiblir le dollar.

Le risque que les pays des BRICS, ainsi que d’autres économies, abandonnent le dollar est exacerbé par des déficits budgétaires et commerciaux énormes que les États-Unis continuent d’afficher. Le système actuel, où les transactions internationales dépendent largement du dollar, est ainsi de plus en plus contesté.

Face à ces défis, la perspective d’une réduction de l’influence du dollar se précise, signalant une possible fin de ce que l’on appelle le « privilège exorbitant » du dollar. Les déclarations d’Elon Musk, couplées aux mouvements économiques mondiaux, suggèrent une période de turbulences et de restructuration potentielles pour le dollar américain, avec des implications considérables pour l’économie mondiale.