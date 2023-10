Publicité

La fédération béninoise de handball par le biais de son président a honoré les officiels de la fédération à travers une cérémonie de remise de matériels leur permettant de bien faire leur travail. Il s’agit de la remise de chaussettes et des paires de chaussures promis par la fédération. Ladite cérémonie a eu lieu le jeudi 12 octobre 2023 au siège de la Fédération Béninoise de Handball.

Sidikou Karimou au nom de son comité exécutif, avait déjà promis juste après la remise des maillots, des paires de chaussures et chaussettes aux arbitres de la discipline. Selon Maitre Adénikè Mouniratou Tairou, représentante de la FBHB à l’occasion, « La Fédération Béninoise de Handball a procédé ce jour à cette remise pour vous appuyer, vous soutenir, vous assister, afin que le travail qui est le vôtre, puisse être fait convenablement ».

Le président de la Commission Centrale d’Arbitrage de la Fédération Béninoise de Handball, Jonas Alladé, a reçu au nom des bénéficiaires arbitres, l’important lot de chaussettes et des paires de chaussures mises à la disposition du collectif des arbitres béninois par la FBHB. Un geste très magnifique que le représentant a su souligner avant de poursuivre en ses termes : « Nous avons désormais ce qu’il nous faut pour travailler. Nous n’aurons plus d’arguments à avancer … »

Il faut rappeler que la phase finale du championnat amateur senior Moov Arica de Handball démarre le mardi 17 octobre prochain et va connaitre son épilogue le samedi 21 octobre 2023. Les rencontres entrantes dans le cadre de ce championnat auront lieu au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Et pou l’occasion la Fédération à dévoiler le logo officiel de cette phase finale dudit championnat