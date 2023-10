Publicité

La fin de la traditionnelle rencontre des membres du gouvernement de ce mercredi 11 octobre 2023 a été un peu spéciale, nous apprend peace FM. En effet ; le président de la République, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement, Patrice Talon a profité de cette séance pour faire des mises au point a ses ministres et autres officiels sur la nécessité de respecter le code de la route.

Le Chef de l’Etat n’est pas allé par quatre chemins pour exprimer son mécontentement face aux comportements peu civiques de certains membres de son gouvernement et bien d’autres officiels du pays. Il a tenu à rappeler à ses derniers, les comportements qu’ils devraient tous avoir en étant en circulation, surtout ceux qui se donnent le luxe de se créer des chemins quand bien même la circulation est chargée.

Utilisation abusive de gyrophares

Selon les propos rapportés par nos confrères de Peace FM, il est question de l’utilisation abusive de gyrophares et certains attributs de la République en sortant par exemple des rangs pour se frayer leur propre couloir de circulation. Toute chose qui perturbe logiquement, la circulation des autres usagers de la route.

Pour le Président Patrice Talon, ses comportements ne sont pas de nature à faciliter l’accès facile à la circulation quand on connait un peu l’état de la circulation au Bénin surtout aux heures de pointe. Ainsi donc, les ministres et autres officiels doivent désormais se comporter en circulation comme les simples citoyens de la route et savoir par ricochet qu’ils sont des responsables qui doivent nécessairement donner le bon exemple.