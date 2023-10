Publicité

Grosse surprise. Dans la matinée de ce vendredi 06 Octobre 2023, plusieurs sources généralement bien introduites ont annoncé la démission du ministre Oswald Homeky qui était jusqu'à un passé récent le ministre des Sports du gouvernement du Président Patrice Talon. Alors que l'échéance des prochaines élections générales approche, le constat que l'on fait est que des fidèles et très proches du chef l'Etat ne sont plus dans le navire.

La nouvelle a l'effet d'une bombe. Oswald Homeky ne serait plus le ministre des Sports du Bénin depuis ce matin Vendredi 06 Octobre 2023. Selon nos recoupements d'informations, le désormais ex-ministre aurait rendu son tablier. La démission aurait été accepté par le numéro un béninois Patrice Talon. "🚨 OSWALD HOMEKY QUITTE LE GOUVERNEMENT. Le Chef de l'État a reçu ce matin la démission du ministre des Sports, qu'il a acceptée. Le ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines assure son intérim. Passation de service interviendra au cours de cette journée", précise un message attribué au Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et Porte-Parole du Gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.

Avant le ministre Homeky, d'autres fidèles et amis du président Patrice Talon ont quitté le navire de la rupture par un limogeage ou un remaniement sauf l'ancien ministre Azannaï qui avait lui aussi rendu sa démission au cours du 1er mandat de Patrice Talon. Depuis l'annonce de la nouvelle, une question taraude dans les esprits de tous les béninois "pourquoi le ministre Oswald Homeky démissionne maintenant ? ". Bien malin qui pourra répondre à cette question. En tout cas nos confrères de Bip Radio nous donne quelques informations.

La raison, selon Bip radio

Selon Bip Radio, le ministre démissionnaire aurait été rappelé à l'ordre par le chef de l'Etat. L'épisode n'aurait pas été agréable. "Le ministre des sports Oswald HOMEKY vient de démissionner. Selon les informations de bip radio le président de la république patrice Talon aurait fait un rappel à l’ordre au ministre démissionnaire. Cet épisode n’aurait pas été agréable. Le ministre HOMEKY en a tiré les conséquences d’après une source bien renseignée. Et a rendu son tablier ce matin. Son intérim est assuré par le ministre de l’énergie et de l’eau Seidou Adambi. La passation de service est prévue pour cette journée du vendredi 06 octobre 2023", écrit la radio sur sa page Facebook.