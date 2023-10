Bénin : l’OCRC met la main sur 32 présumés cybercriminels à Parakou

Par Landry Djossou (populaire)

Infatigable qu’ils sont, les éléments de l’OCRC continuent leur périple de traque contre les cybercriminels au Bénin et ainsi donne de nouveau clients à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans les prochains jours qui aura à tester s’ils ont reçu le virus de la cybercriminalité ou non.