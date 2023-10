Publicité

La fermeture des frontières avec le Niger a des répercussions significatives sur les transporteurs béninois. Il s’agit d’une situation qui préoccupe la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB). Le mercredi 18 octobre, cette dernière et son Secrétaire Général (Sg), Nagnini Kassa Mampo, sont allés à Malanville pour toucher du doigt le calvaire qu’endurent les travailleurs de ce secteur. Ainsi, ils ont rencontré les transporteurs qui ne peuvent plus faire passer leurs camions à cause de la fermeture des frontières entre les deux pays.

Une situation qui les prive de leurs gagne-pains

Cette visite avait pour but de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les transporteurs et leurs apprentis qui souhaitent se rendre au Niger, mais sont coincés à Malanville depuis que le Bénin a pris la décision de fermer ses frontières avec son voisin. Sur le terrain, le Secrétaire Général Kassa Mampo a écouté les préoccupations des transporteurs confrontés à cette situation qui les prive de leurs gagne-pains. Après avoir entendu les témoignages des uns et des autres, il a lancé un appel au Président Patrice Talon afin qu'il envisage d'ouvrir les frontières, dans le but de soulager ces populations qui endurent la misère du fait de la fermeture.

Publicité

Notons que la situation avait fait réagir l’ancien président béninois Boni Yayi. Le 7 octobre 2023, l'ex-chef de l’État et président du parti d’opposition Les Démocrates, Yayi Boni, accompagné du vice-président Eric Houndété, des députés Ogbon Djima, OROU TAMA Viviane, Malame MOUCOURE, Sariki Raoul, SOUNON Bouké, ainsi que des membres de son parti, est allé exprimer sa solidarité et sa compassion envers les habitants de cette région. Cette visite avait eu lieu dans le but d'examiner les conditions de vie des transporteurs au parc de Malanville se dirigeant vers le Niger. Tout en exhortant les transporteurs à la patience, l'ancien chef d'État avait révélé que des démarches étaient en cours pour trouver une solution diplomatique à la crise.