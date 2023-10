Bénin : Un tailleur écope de 2 ans de prison pour vol de téléphone

Publicité

Le Tribunal d’Abomey-Calavi a donné sa décision dans une affaire de vol de téléphone portable. Il s’agit, en effet, d’un appareil de téléphonie mobile qui a été volé par un jeune tailleur. Ce dernier, poursuivi pour vol, a été condamné à une peine de 2 ans de prison, dont 1 an de détention ferme. Lors de son procès, le plaignant a affirmé que le mis en cause était entré dans sa ferme, à 4 heures du matin, afin de dérober son téléphone portable et de l’argent. Toutefois, l’accusé n’avait pas pu aller loin puisqu’il a été arrêté par des agents de police.

Pas de preuves pour étayer ses affirmations

En réponse aux accusations, qui pèsent sur lui, le mis en cause a clamé avoir acheté le téléphone portable en question, contestant ainsi les actes qui lui étaient reprochés. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de fournir de preuves pour étayer ses affirmations. En effet, il s’est avéré impossible de retracer la personne qui lui aurait vendu ledit téléphone. À la fin des débats, le juge en charge de l’affaire a prononcé sa sentence. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un voleur défraie la chronique. Il y a quelques semaines, un homme a été condamné pour avoir volé les téléphones portables de ses collègues.



Les faits se seraient déroulés dans une entreprise locale. Il s’agit précisément de cinq téléphones portables qui ont été volés. Selon la presse, il a été révélé que l’accusé avait envoyé un message ordonnant à un tiers de prendre la fuite avec les téléphones volés. Les éléments de preuve et les témoignages avaient conduit à sa condamnation pour vol. L’accusé avait nié catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés. Le mardi 10 octobre 2023, le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a prononcé une peine de six mois de prison, dont trois fermes, à l’encontre du jeune homme. Aussi, a-t-il été condamné à verser une somme de 41 000 francs CFA en réparation des préjudices subis par les victimes.