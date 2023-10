Publicité

Le gouvernement des États-Unis est devenu l'un des plus importants détenteurs de bitcoins, détenant environ 200 000 BTC d'une valeur supérieure à 5 milliards de dollars. Cette information provient d'une estimation de la société d'analyse de données 21.co, qui se base sur des dépôts publics. Il convient de noter que cette estimation est considérée comme une "limite inférieure" des avoirs du gouvernement américain, car elle repose sur des informations disponibles au public.

L'analyse de 21.co a suivi les mouvements de bitcoins des portefeuilles gouvernementaux associés aux trois plus grandes saisies de BTC depuis 2020. Ces saisies comprennent celle de Silk Road en novembre 2020, totalisant 69 369 BTC, celle de Bitfinex en janvier 2022, avec 94 643 BTC, et celle de James Zhong en mars 2022, qui a conduit à la saisie de 51 326 BTC.

Publicité

Les bitcoins détenus par le gouvernement américain sont conservés hors ligne dans des dispositifs de stockage cryptés. La responsabilité de leur garde incombe au ministère de la Justice et à l'Internal Revenue Service (IRS). Ces mesures de sécurité visent à protéger les actifs numériques du gouvernement. De temps en temps, le gouvernement américain décide de vendre certains de ses bitcoins. Cela se fait généralement par le biais d'un système de vente aux enchères basé sur les ordres de liquidation du tribunal.

Cependant, il est à noter que le gouvernement a également utilisé des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour vendre des bitcoins, comme cela a été le cas en mars de cette année, lorsque 9 118 BTC ont été vendus sur Coinbase, une plateforme d'échange cotée en bourse. Ces ventes de bitcoins par le gouvernement américain peuvent avoir un impact sur le marché de la cryptomonnaie et susciter un intérêt accru de la part des investisseurs. Pour rappel, le Bitcoin, une cryptomonnaie révolutionnaire, a bouleversé le paysage financier mondial.

Lancé en 2009 par une personne ou un groupe se cachant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, il offre une alternative décentralisée aux systèmes financiers traditionnels. Basé sur la technologie de la blockchain, le Bitcoin permet des transactions transparentes, sécurisées et sans intermédiaire. Son offre limitée à 21 millions d'unités suscite un intérêt croissant en tant que réserve de valeur. Toutefois, sa volatilité demeure un défi majeur. De plus en plus d'entreprises l'acceptent comme moyen de paiement, et les investisseurs s'intéressent à son potentiel de diversification.