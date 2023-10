Publicité

La Confédération africaine de football ( Caf) a effectué ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire le tirage au sort de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). A l’issue de ce tirage au sort le pays hôte, la Côte d’Ivoire est logé dans le groupe A en compagnie du Nigéria, de la Guinée Equatoriale et de la Guinée Bissau. Quant au groupe B, il est composé de l’Egypte, du Ghana, du Cap Vert et du Mozambique.

On retrouve par contre dans le groupe C le Sénégal (tenant du titre de la précédente édition), le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Le groupe D de son côté est composé respectivement de l’Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l’Angola et le groupe E de la Tunisie, du Mali, de l’Afrique du Sud et de la Namibie. Sont classé dans le groupe F, le Maroc, la République démocratique du Congo ( RDC) , la Zambie et la Tanzanie. Il faut signaler qu’à la fin dudit tirage au sort , la légende du football ivoirien, Didier Drogba a déclaré ceci : « On va tout faire pour que le trophée reste chez nous ».

Composition des six groupes

Groupe A

1- Côte d’Ivoire

2- Nigeria

3- Guinée Équatoriale

4- Guinée Bissau

Groupe B

1- Egypte

2- Ghana

3- Cap Vert

4- Mozambique

Groupe C

1- Sénégal

2- Cameroun

3- Guinée

4- Gambie

Groupe D

1- Algerie

2- Burkina Faso

3- Mauritanie

4- Angola



Groupe E

1-Tunisie

2- Mali

3- Afrique du Sud

4- Namibie

Groupe F

1- Maroc

2- RDC

3- Zambie

4- Tanzanie