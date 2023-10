Ce milliardaire d’Afrique du Nord a perdu près d’un demi milliard $ en moins de 10 jours

Publicité

L’homme d’affaires égyptien Nassef Sawiris, reconnu comme l’individu le plus riche d’Égypte et l’un des milliardaires les plus fortunés d’Afrique, a récemment subi une chute significative de sa richesse. Selon l’indice Bloomberg Billionaires, qui surveille les avoirs des 500 personnes les plus riches du monde, la valeur nette de Sawiris a enregistré une diminution notable de 470 millions de dollars sur une période de neuf jours. Cette baisse équivaut à une perte moyenne quotidienne de 52,2 millions de dollars depuis le 20 octobre.

Actuellement siégeant aux conseils d’administration d’OCI NV, une entreprise mondiale de produits azotés, et de la société de vêtements de sport allemande Adidas, la fortune de Nassef Sawiris s’établit désormais à 6,95 milliards de dollars, en baisse par rapport à 7,42 milliards de dollars enregistrés le 20 octobre.

Publicité

Cette récente diminution de sa richesse efface les gains qu’il avait accumulés au cours de l’année, entraînant une perte cumulée de 80 millions de dollars. La valeur nette de Sawiris a oscillé entre 7,03 milliards de dollars au 1er janvier et 6,95 milliards de dollars au moment de la rédaction de ce rapport.

En conséquence de cette baisse récente, Nassef Sawiris, occupant actuellement la 322e position parmi les personnes les plus riches du monde selon l’indice Bloomberg des milliardaires, a subi des pertes importantes, principalement en raison de la réduction de sa participation de 38,8 % dans OCI NV, entraînant une baisse de 280 millions de dollars.

Des données provenant de Billionaires.Africa révèlent également que la valeur marchande de sa participation dans OCI NV a chuté de 170,60 millions d’euros (180 millions de dollars) depuis le 20 octobre, en raison de la diminution des investissements des actionnaires d’Euronext dans cette société néerlandaise.

Publicité

En outre, la valeur de sa participation dans Adidas a également diminué, passant de 2,229 milliards de dollars à 2,18 milliards de dollars, soit une perte de 110 millions de dollars. Malgré ces récentes baisses, Nassef Sawiris conserve son statut d’homme le plus riche d’Égypte et du monde arabe, bien que sa fortune ait été réduite à 6,95 milliards de dollars.